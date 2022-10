Santé : les investissements dans la prévention, ces mal-aimés

Le curatif l’emporte

La pandémie l’a démontré, un investissement trop orienté vers le curatif et pas assez vers la prévention, fait apparaître ses lacunes au grand jour lorsque survient une crise sanitaire. Particulièrement auprès de populations plus vulnérables.

Néanmoins, tant les gouvernements associés à la «droite» (lire, plus libéraux, contre l’interventionnisme tous azimuts de l’État) que ceux situés plus à «gauche» (plus en faveur des politiques sociales) investissent en santé plus souvent pour soutenir le curatif que la prévention.

«L’argent va aller plus dans les hôpitaux et les soins de première ligne, mais peu dans les programmes de prévention de la santé publique. On va préserver ce qui est visible avant tout», confirme Olivier Jacques.

Transferts fédéraux aux provinces

Les pays de l’OCDE dépensent en moyenne 2,3% de leurs budgets en santé pour la santé publique, tandis que le gouvernement canadien y consacre près de 7%.

Une comparaison des provinces canadiennes, dans une autre étude de ce chercheur non encore publiée (The Political Economy of Public Health Expenditures: Evidence from the Canadian Provinces), montre la même tendance au sein des investissements réalisés entre 1975 et 2018: peu importe le gouvernement, le curatif prime, et de très loin.