S.O.S. Hawaï

Isolées du reste du monde pendant des lustres, les îles hawaïennes sont maintenant confrontées à de vives menaces. Dans ses Reportages hawaïens, le journaliste Alexis Riopel se penche à la fois sur la décadence naturelle et la renaissance culturelle de cet archipel, dont la population se chiffre à 1,4 million et dont le nombre de visiteurs est au moins sept fois plus élevé.

De septembre 2023 à août 2024, Alexis Riopel a eu la chance d’explorer Hawaï. Il a publié des reportages dans Le Devoir, L’actualité, Liberté, Québec Science, Nouveau projet, Curium et Le Monde. Son recueil les inclut presque tous.

La culture indigène disparaît

Le constat de l’auteur est alarmant. La nature indigène disparaît au profit d’espèces envahissantes. La langue hawaïenne et l’agriculture traditionnelle ne sont plus que l’ombre d’elles-mêmes. Les feux de brousse menacent la population.

Dans Restaurer le paradis hawaïen (Québec Science, septembre 2024), Riopel explique comment la flore qui a évolué dans l’archipel volcanique est maintenant au bord de l’abîme. Des écologistes tentent de regénérer ces milieux avant qu’il ne soit trop tard.

Dans La revivance de la langue hawaïenne (Le Devoir, 12 juin 2024), on apprend que cette langue a l’un des systèmes sonores les plus restreints au monde, avec seulement 14 sons. Chaque mot signifie différentes choses à la fois. Leur sens dépend beaucoup du contexte.