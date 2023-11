Roman policier à déguster comme un Boston Cream

Puis un troisième meurtre s’ajoute, celui d’un pêcheur retrouvé dans le port de Rivière-au-Renard, en Gaspésie, avec le dessin d’un papillon bleu encore une fois.

Une ligue de garage

Une photo laisse croire que les trois victimes du Papillon bleu jouaient au hockey dans une ligue de garage lorsqu’ils étaient ados. C’est sans doute ce qui donne au roman le titre Série éliminatoire.

Olivier Challet fournit des descriptions détaillées de chaque trajet, de chaque maison, bar ou édifice, de chaque tempête hivernale et de chaque interrogatoire, bien entendu. Facette intéressante, on découvre en trame de fond la relation de Baral avec sa mère, son ex-femme et sa fille.

Une ou deux femmes participent à l’enquête, mais leur rôle demeure plutôt secondaire. Tout en appréciant leur contribution, Baral demeure au centre de l’intrigue non seulement en raison de son rôle de lieutenant-détective mais à cause de son doigté, de son raisonnement rivé aux faits et de son étonnante intuition.

Vive les Boston Cream!

J’ai souri en lisant que Baral s’arrête chez Tim Hortons pour acheter une boîte de beignes, dont quelques Boston Cream qui sont ses préférés. Il en va de même pour moi. J’aurais aimé en avoir un sous la main pour déguster ce savoureux roman.