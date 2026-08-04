Roman jeunesse sur le pouvoir de l’amitié

amitié, Vanessa Bergeron, Un été de soleil et de gravelle
Vanessa Bergeron, Un été de soleil et de gravelle, roman, Montréal, Éditions Hurtubise, 2026, 200 pages, 18,95 $.
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 04/08/2026 par Paul-François Sylvestre

Chez les ados, une confrontation peut devenir un jeu, puis se transformer en une amitié. Mais ça ne s’arrête pas toujours là, comme le démontre Vanessa Bergeron dans son premier roman jeunesse intitulé Un été de soleil et de gravelle.

L’action se déroule sur huit semaines au Québec, dans le village fictif de Saint-Prosper-de-Harwood, et met en scène trois ados d’environ 15 ans. Peg est élevée par son père, Billy-Bob est attiré par les garçons, Jordan n’est jamais sorti de son manoir perdu au bout d’un rang.

À noter que, en raison de son diagnostic de douance ou de «haut potentiel intellectuel», Jordan a suivi un parcours académique alternatif en réclusion dans une somptueuse demeure et a déjà terminé son secondaire.

Privilégiés et défavorisés

Vanessa Bergeron nous plonge au cœur de deux milieux que tout oppose, celui des privilégiés et celui des défavorisés. Elle dépeint la confrontation de ces deux mondes et nous invite à comprendre les différences sociales et identitaires qui s’y rattachent.

Entre distribution de journaux le matin et service de poutines l’après-midi, Peg a un programme bien chargé pour l’été. Lors de sa ronde matinale, elle aperçoit Jordan derrière la fenêtre d’un impressionnant manoir. Elle décide d’écrire une lettre pour lui faire prendre conscience de ses privilèges.

Publicité

Le résultat n’est pas celui auquel Peg s’attendait. Jordan prend conscience de «ce qu’il me manquait jusqu’ici: l’amitié, la connexion, le plaisir».

Rencontres clandestines

Peg et Jordan passent de lettres franches à rencontres clandestines. Chez Peg, ces interactions ne tardent pas à susciter de «petits pincements et bouffées de chaleur surprises». La romancière a recours à une comparaison originale pour décrire ce qui se passe.

«Notre amitié est comme un coloriage vierge aux contours bien définis: quand mon cœur s’emballe en me laissant ressentir des sentiments amoureux, j’ai l’impression qu’il veut colorier en dehors des lignes. Rien ne m’indique que, de son côté, Jordan partage cette envie.»

Chose certaine pour Jordan, Peg est l’éclaircie qui vient percer le brouillard de sa vie. Il est clair que les deux ados ont des vécus distincts, des milieux de vie opposés. Bien que cette différence ait forgé leur personnalité individuelle, elle ne les rend pas pour autant incompréhensibles.

Hétéros et LGBTQ

Quel que soit le milieu, la famille n’est jamais simple. Billy-Bob en sait quelque chose. S’il est parvenu difficilement à faire accepter son choix de carrière comme infirmier à ses parents, Billy-Bob sait qu’il devra taire son orientation sexuelle. «Je vais probablement juste pouvoir leur avouer sur leur lit de mort.»

Publicité

Il est rafraîchissant de voir qu’une histoire axée principalement sur la relation entre Peg et Jordan, entre deux hétéros, accorde une place intéressante à la réalité LGBTQ.

Ce roman jeunesse accentue une vérité quasi fondamentale. Peu importe les ingrédients de notre existence, écrit Vanessa Bergeron, «il y aura toujours deux aliments dans la recette de quelqu’un d’autre qu’on aimerait avoir dans la nôtre».

Si l’amitié et l’amour, les pressions sociales et familiales, les préjugés et les privilèges sont des thèmes ou enjeux qui vous intéressent, vous trouverez chaussure à votre pied en plongeant dans la lecture d’Un été de soleil et de gravelle.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur