Le thriller jeunesse Cache-cache: un cadavre dans le coffre

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Cache-cache met en vedette des ados confrontés à un meurtre mystérieux.
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Publié 21/04/2026 par Anna Vigne

Il y a du nouveau à la programmation de TV5+: Cache-cache, un thriller jeunesse (16-24 ans) en 6 épisodes de 12 minutes déjà disponible en ligne.

Tournée en Ontario et produit par la boîte torontoise Magic Cube, cette fiction s’ouvre sur une soirée qui fait basculer la vie de quatre jeunes. En tentant d’échapper à une descente de police lors d’une fête, un groupe d’amis vole une voiture.

Leur fuite prend une tournure dramatique lorsqu’ils découvrent dans le coffre le corps de leur camarade Chloé assassinée.

Succès de la promotion en ligne

Un projet franco-ontarien audacieux qui génère déjà un engouement sur les réseaux sociaux.

«On a environ 65 000 abonnés et on a 35 millions de vues sur nos publications entre TikTok, Instagram et Facebook», indique Magalie de Genova, la productrice et co-auteure du scénario.

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La productrice Magalie de Genova.

Meurtre et mystère

Le processus d’écriture, lui, a accaparé près de deux ans. «On voulait faire un projet qui soit Murder Mystery, donc une série mystère pour les jeunes et jeunes adultes.»

«Notre série est très rythmée, c’est-à-dire qu’on va très vite. Dans les premières minutes, vous rentrez dans le vol, la voiture, il trouve un corps, ils paniquent…»

«On essaye de brouiller les pistes, de lancer les téléspectateurs dans toutes les directions possibles jusqu’à la fin, pas le temps de s’ennuyer.»

Le scénario tient en haleine jusqu’aux dernières révélations, avec un concept simple: tous les personnages sont des suspects parfaits. «Ils avaient tous une raison de la tuer.»

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Les principaux personnages de Cache-cache.

Trouver des jeunes acteurs francophones

La distribution, 100% francophone, a représenté une épreuve pour la réalisatrice qui, bien que française d’origine, est habituée à tourner en anglais. En effet, la jeunesse ontarienne parle peu français, ce qui a rendu le choix des acteurs ardu.

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«On a été restreint un petit peu dans notre casting. On a fait venir quelques acteurs de Montréal, qui sont restés pendant quelques semaines ici.»

Format websérie

«C’est une websérie, ce n’est pas très long», explique la productrice. «Mais je pense qu’on est arrivé quand même à dire notre histoire en 6 épisodes de 12 minutes.»

«On doit aller à l’essentiel, c’est pour ça que notre série est très rythmée.»

Le format est également issu des contraintes budgétaires habituelles des webséries d’ici. «Les budgets des webséries ne sont pas conséquents», dit Magalie de Genova, «mais nous avons su nous adapter pour livrer une intrigue solidement ficelée.»

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