Le thriller jeunesse Cache-cache: un cadavre dans le coffre

Il y a du nouveau à la programmation de TV5+: Cache-cache, un thriller jeunesse (16-24 ans) en 6 épisodes de 12 minutes déjà disponible en ligne.

Tournée en Ontario et produit par la boîte torontoise Magic Cube, cette fiction s’ouvre sur une soirée qui fait basculer la vie de quatre jeunes. En tentant d’échapper à une descente de police lors d’une fête, un groupe d’amis vole une voiture.

Leur fuite prend une tournure dramatique lorsqu’ils découvrent dans le coffre le corps de leur camarade Chloé assassinée.

Succès de la promotion en ligne

Un projet franco-ontarien audacieux qui génère déjà un engouement sur les réseaux sociaux.

«On a environ 65 000 abonnés et on a 35 millions de vues sur nos publications entre TikTok, Instagram et Facebook», indique Magalie de Genova, la productrice et co-auteure du scénario.