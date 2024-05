Roman décapant sur le burn-out maternel

Écrire pour se défouler

Ici et là, on lit des extraits du roman que Jessica rédige pour raconter «l’histoire décousue d’une mère qui tente d’écrire une histoire, mais qui se fait déranger par des gamins se chamaillant pour un ver de gélatine». Jessica écrit pour se défouler, pour mettre du piquant dans sa vie.

Entre certains chapitres, on lit aussi les messages laissés sur Facebook par Dave, «une crisse de tapette heureuse» et un artiste-chorégraphe tapageur. En voici un exemple: « Hey FB, je voudrais me faire livrer les meilleurs cupcakes ou un gâteau red velvet. J’ai un gros craving!!!»

Plusieurs mot anglais parsèment ce roman. Chubby ou over my dead body sont bien connus. C’est moins le cas avec des expressions comme il watche de la porn, faire des mind games, ou blast from the past.

Enragée à temps plein

Dans ses moments de dépression, Jessica dit qu’elle a été «enragée toute la soirée, toute la journée en fait, toute la semaine, toute la vie, tiens!»

Dès qu’elle sent des murs s’effondrer à l’intérieur d’elle-même: quatre happy pills! Jessica engloutit aussi des drogues que je ne connais pas: Morfan pour dormir, Céliessa pour relaxer. À l’hôpital, on lui donne du Regulexiq, du Calmoft et du Froidril.