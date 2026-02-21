Roman au style éclaté et au message éclatant

résistance, Éric Mathieu, Fleur de cire
Éric Mathieu, Fleur de cire, roman, Montréal, Éditions Tête première, 2026, 246 pages, 29,95 $.
Publié 21/02/2026 par Paul-François Sylvestre

Le triomphe de la liberté a fait couler beaucoup d’encre. Éric Mathieu augmente brillamment les enchères avec Fleur de cire, un roman qui repousse les frontières de la résistance et de la résilience avec un étonnant doigté littéraire.

L’histoire se déroule dans un avenir éminemment proche où on assiste au retour en force de la religion aux niveaux social et politique. Sous le joug d’une théocratie moderne absolue, le pays est dirigé par un parti raciste, antisémite, homophobe, complotiste et antivaccination.

Mort et résurrection

Il y a 89 personnages, mais l’action tourne principalement autour de Marie Vermette, jeune femme surnommée Fleur de cire, qui meurt et ressuscite aussitôt à plusieurs reprises.

Au début, elle fréquente un pensionnat dirigé par les Dames de la Compassion. Ce serait plus juste de dire les Dames de la Corruption ou les Dames de la Concupiscence.

Les religieuses sont obnubilées par l’amour lesbien, par les plaisirs de la chair interdits. Leur perversité dépasse l’entendement. «Plusieurs pensionnaires auraient été fouettées, humiliées, brûlées, violées avec un crucifix.»

La résistance s’organise

La mort tragique d’une camarade et la brutalité des sœurs poussent Fleur de cire à fuir. Elle trouve refuge dans une pension où s’organise la résistance féministe, syndicaliste et queer. La révolution éclate et Fleur de cire y participe, notamment en tenant des séances de spiritisme.

On assiste à une folle aventure de libération sexuelle et politique. Des factions révolutionnaires bousculent l’ordre établi et défient le pouvoir clérical.

Mais jusqu’où Fleur de cire peut-elle aller…? Même encouragée et soutenue par de braves révolutionnaires, réussira-t-elle à triompher du fanatisme…?

Structure éclatée

La structure du roman est résolument éclatée. Fleur de cire multiplie les registres et les types de documents: narration romanesque classique, extraits de journaux fictifs, récits morcelés, lettres, tracts révolutionnaires, poèmes, recettes de cuisine, fragments de pièces de théâtre.

Éric Mathieu n’hésite pas à dire: «mes romans cherchent à explorer les limites de la forme et du style, tout en s’inscrivant dans une filiation surréaliste (ou réaliste magique)».

Ses personnages vivent dans une réalité dissociée où se succèdent scènes réalistes et épisodes oniriques.

L’auteur précise que son nouveau roman n’est pas que signifiant, il est aussi signifié. Fleur de cire «explore l’oppression, la quête de soi, la rédemption, la mémoire familiale et la critique sociale. Le politique y est central: il irrigue et structure tout le récit.»

Roman dense

Quand je lis un roman, je m’y consacre presque non-stop. Je le lis en pédalant sur une bicyclette stationnaire au gymnase, en me calant confortablement dans mon fauteuil, en sirotant un verre de vin et grignotant des pacanes ou des noix d’acajou, en m’appuyant sur trois oreillers dans mon lit à 20 ou 21 heures, voire à 2 ou 3 heures du matin.

Ce ne fut pas le cas pour Fleur de cire. Je devais le savourer à petites doses, parfois à peine une heure par jour. Tout était tellement dense.

L’imagination débridée d’Éric Mathieu me renversait. Je me demandais comment j’allais bien recenser son nouvel opus… Mon premier paragraphe a été le dernier que j’ai ciselé.

Partagez
Tweetez
Envoyez

