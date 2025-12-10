Roches tropicales sur Mars

Il semble clair qu’il y a déjà eu beaucoup d’eau sur Mars. À défaut de savoir s’il y en a toujours quelque part dans le sous-sol, des scientifiques affirment en avoir trouvé une empreinte: la surface de certaines roches blanchies.

Les géologues les connaissent, sur Terre, sous le nom de roches kaoliniques. Ce sont des argiles blanches et friables. C’est un minerai appelé kaolinite qui leur donne cette teinte. On l’utilise pour cette raison, entre autres, dans la fabrication du papier et dans la porcelaine.

Or, qu’est-ce qui, à l’origine, a donné à ce minerai tout ce blanc? L’eau.

Sur notre planète en effet, cette couche de blanc, riche en aluminium, se forme après que des roches et des sédiments aient été « lessivés » de tous les autres minerais par des millions d’années d’un climat chaud et humide. Autrement dit, un climat de pluies tropicales.

Le robot américain Perseverance, qui roule sur la surface intérieure d’un cratère depuis son arrivée sur Mars en février 2021, avait plusieurs fois photographié des roches de cette nature.

Dans une analyse publiée le 1er décembre, une équipe de l’Université Purdue (Indiana) et de 18 autres établissements dans quatre pays, dont la France, conclut qu’il s’agit bel et bien de roches kaoliniques.