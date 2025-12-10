Roches tropicales sur Mars

Mars-roche-kaolinite
La surface de certaines roches blanchies indiquerait la présence d'eau il y a très longtemps. Photo: NASA
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 10/12/2025 par Agence Science-Presse

Il semble clair qu’il y a déjà eu beaucoup d’eau sur Mars. À défaut de savoir s’il y en a toujours quelque part dans le sous-sol, des scientifiques affirment en avoir trouvé une empreinte: la surface de certaines roches blanchies.

Les géologues les connaissent, sur Terre, sous le nom de roches kaoliniques. Ce sont des argiles blanches et friables. C’est un minerai appelé kaolinite qui leur donne cette teinte. On l’utilise pour cette raison, entre autres, dans la fabrication du papier et dans la porcelaine.

Or, qu’est-ce qui, à l’origine, a donné à ce minerai tout ce blanc? L’eau.

Sur notre planète en effet, cette couche de blanc, riche en aluminium, se forme après que des roches et des sédiments aient été « lessivés » de tous les autres minerais par des millions d’années d’un climat chaud et humide. Autrement dit, un climat de pluies tropicales.

Le robot américain Perseverance, qui roule sur la surface intérieure d’un cratère depuis son arrivée sur Mars en février 2021, avait plusieurs fois photographié des roches de cette nature.

Dans une analyse publiée le 1er décembre, une équipe de l’Université Purdue (Indiana) et de 18 autres établissements dans quatre pays, dont la France, conclut qu’il s’agit bel et bien de roches kaoliniques.

Publicité

Ce qui, écrivent-ils, renforce la théorie voulant que Mars ait eu, à ses débuts, beaucoup d’eau. Le cratère Jezero, où roule Perseverance, est d’ailleurs présumé être un ancien lac.

Ce robot est également doté d’un petit laser qui, en vaporisant une minuscule portion d’une roche, lui offre l’opportunité d’en analyser la composition. Les chercheurs ont comparé la structure de la kaolinite martienne avec celle que l’on trouve dans de telles roches, notamment en Afrique du Sud et en Californie.

Mais la dispersion des roches martiennes en question pose une question pour laquelle l’étude n’a pas de réponse. Pourquoi sont-elles dispersées plutôt que regroupées par grappes, s’il a plu abondamment à cet endroit? Ont-elles été poussées au hasard dans le lac, au fil des millions d’années, par ce qui semble avoir été une large rivière? L’impact d’une météorite pourrait-il avoir créé ce désordre?

Des sites riches en roches de cette nature, identifiés par des photos satellites, pourraient être un objectif d’étude pour Perseverance, estiment les chercheurs. Mais à sa vitesse de pointe de 0,1 kilomètre à l’heure, il leur faudra être patients.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur