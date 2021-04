Rituel secret de botanistes: déterrer des graines plantées en 1879

16e récolte en 2021

Plus tôt ce mois-ci, la 16e a été récoltée, ce qui veut dire qu’à raison d’une par 20 ans, l’expérience pourrait se poursuivre jusqu’en l’an 2101.

S’il ne s’agit pas de la plus vieille expérience du monde toujours en cours, il s’agit fort probablement de la plus vieille en botanique.

Certes, la technologie n’est plus du tout la même. Aujourd’hui, il est possible de regarder l’intérieur des graines avant de la planter et sans même l’ouvrir. Les connaissances acquises en génétique permettent aussi de prévoir à l’avance que certaines échoueront.

Mais les botanistes de l’université n’ont pas abandonné leur rituel qui est devenu, à l’insu de ce qu’avait prévu William Beal — il espérait des découvertes susceptibles de venir en aide aux agriculteurs — une expérience d’histoire des sciences en même temps que de botanique.

Protéger les graines d’une attaque nucléaire

Et des idées qui n’étaient pas dans le décor en 1879 se sont également ajoutées. La dernière décennie a ainsi vu naître des projets d’entreposage de semences agricoles pour les générations futures, au cas où une catastrophe planétaire se produirait.