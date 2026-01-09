On trouve maintenant Christian Rioux sur Substack

Le congédiement du journaliste et chroniqueur du journal Le Devoir, Christian Rioux, correspondant à Paris depuis 30 ans, a fait des vagues au Québec en décembre.

Ce serait une preuve de plus au dossier de la polarisation des médias qui détruirait le journalisme généraliste. Rioux représentait en effet la seule plume nationaliste anti-woke qui restait au Devoir.

Confiance

Contrairement à ce qu’on en a dit, je ne pense pas que cela mine davantage la confiance du public envers les médias.

Les gauchistes ont confiance en leurs médias de gauche, et les droitistes en leurs médias de droite. Le citoyen centriste, indécis ou curieux (la majorité!) est invité à s’informer auprès d’au moins deux sources contradictoires.

Rioux était devenu une anomalie au Devoir. Il serait plus à l’aise chez Qub, aux côtés des Mathieu Bock-Côté, Mario Dumont, Richard Martineau, Benoit Dutrizac, Joseph Facal… Ou chez Libre Média avec Jérôme Blanchet-Gravel.