La guerre culturelle de Christian Rioux: un ton ironique, indigné et franc

Dans Chroniques du monde qui vient: la nouvelle guerre culturelle, Christian Rioux a rassemblé plus de 75 articles publiés dans le journal Le Devoir entre 2006 et 2021. Ces chroniques retracent l’évolution d’abord anodine, puis fulgurante, de ce qui pouvait passer il y a quelques années encore pour de simples dérives passagères.

Il fait remarquer qu’on vit dans une société où «des mots ont été inventés non pas pour dire les choses, mais pour ne pas les dire». Il donne comme exemples: non-voyants, malentendants, personne de même sexe, bénéficiaires.

Il déplore qu’on ne perçoive plus la littérature comme «une façon d’appréhender le monde, de le comprendre et d’en explorer la complexité». Ou encore que Xavier Dolan soit adulé juste pour ses outrances et sa jeunesse.

Notre français, une langue sec0nde?

En 2014, lorsque la nouvelle ministre de la Culture, Hélène David, déclare que le français est une langue difficile, il écrit: «Pour peu, on aurait eu l’impression qu’elle parlait du français comme d’une langue seconde. Comme si elle l’observait de l’extérieur.»

Toujours au sujet de la langue, Christian Rioux souligne que la langue n’a jamais été aussi contrôlée par les ligues de vertu, «des lobbies antiracistes aux groupes de défenses de toutes les minorités».