Richard Lewontin, l’homme qui a fait évoluer les «races» humaines

Chaque nation sont universelles à 85%

Avec les moyens du bord, il allait donc démontrer que près de 85% de la diversité génétique de l’humanité pouvait être observée à travers les membres d’une seule population, par exemple une nation.

Les différences entre les « groupes ethniques » ne représentaient que 7% de cette diversité génétique.

De là cette conclusion, universellement acceptée aujourd’hui, comme quoi on peut trouver plus de différences génétiques entre deux voisins du même groupe qu’entre deux étrangers séparés par des milliers de kilomètres.

Pas de déterminisme biologique

Lewontin allait devenir professeur émérite de génétique et d’évolution à l’Université Harvard.

Décédé le 4 juillet à l’âge de 92 ans, on lui doit notamment The Genetic Basis of Evolutionary Change (1974), et Biology as Ideology (1991). Entre autres choses, il y prend position contre ce qu’il perçoit comme un « déterminisme biologique » défendu par des collègues.