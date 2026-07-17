Retour de la menace «communiste» aux États-Unis!

En vue des élections américaines de mi-mandat en novembre, et pour tenter de relever sa cote de popularité plombée par ses guerres inutiles, ses tarifs erratiques, sa corruption et sa grossièreté, le président Donald Trump est parti à la chasse aux «communistes».

Il cible ici quelques élus ouvertement «socialistes» qui souhaiteraient faire au Parti démocrate le coup que le mouvement MAGA a fait au Parti républicain: en prendre le contrôle en marginalisant ses ténors traditionnels centristes.

Trump meilleur que Lénine

C’est notamment lors de la récente rencontre de l’OTAN à Ankara que Trump a mentionné le nouveau péril rouge menaçant les États-Unis. Venu de l’intérieur celui-là – des universités, des médias et du Parti démocrate – plutôt que de l’URSS comme dans les années 1950.

Après avoir dit qu’il aurait fait un bien meilleur chef communiste que Lénine (!), Trump a averti les Américains qui pourraient être attirés par le chant des sirènes socialistes que le communisme s’est avéré un «désastre»… «depuis des milliers d’années sous différents noms».