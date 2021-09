Reprise économique : entre optimisme et vigilance

De plus, la relance économique n’a pas la même intensité dans toutes les provinces. Par exemple, le recul du taux de chômage est moindre en Alberta et en Ontario, où il atteint respectivement 8,5% et 8% en juillet, qu’au Québec et en Colombie-Britannique.

Le secteur pétrolier dans l’Ouest a largement souffert de la chute des prix du baril lors de la crise. Sauf que… «Malgré la remontée des prix, il y a des enjeux structurels qui font en sorte que l’économie albertaine a encore devant elle un certain nombre de difficultés», décrypte Martin Coiteux.

«En Ontario, l’économie est diversifiée et dynamique, mais en même temps davantage tributaire du secteur automobile que le Québec», poursuit-il.

Or, la pénurie mondiale de semi-conducteurs déstabilise les capacités de production dans la province. L’industrie automobile est pourtant un secteur central de l’économie ontarienne, qui représentait 2,4% de son PIB en 2017.

Pénurie de semi-conducteurs et inflation

Les exportations de véhicules neufs de l’Ontario vers les États-Unis sont aujourd’hui en berne. Or, selon Statistique Canada, 90% des automobiles produites dans la province étaient destinées aux États-Unis avant la crise.