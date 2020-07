Quand les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe

Une longue traversée du désert

Malgré ces données réconfortantes, le retour à la situation économique prépandémie s’annonce toujours lent et ardu. Il reste encore à ajouter 1,8 million d’emplois pour revenir au niveau de l’hiver dernier.

Pour ce qui est de l’activité économique dans son ensemble, la Banque du Canada prévoit que le PIB du Canada terminera l’année en baisse de près de 7%.

L’une des parties de l’équation qui risque de faire défaut, ce sont les États-Unis. «Au Canada, c’est plus l’économie intérieure qui fait qu’on a une reprise économique assez forte», explique Dominique Lapointe, économiste principal chez Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

L’exportation des biens et des services constitue évidemment une très grande part de l’activité économique et 75 % de celle-ci a pour client notre voisin du sud. Et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis n’apporte que de l’incertitude.

«Et cette incertitude par rapport à la pandémie, qui semble de plus en plus incontrôlée, est extrêmement préoccupante», avance Pierre-Marcel Desjardins, économiste et directeur de l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton.