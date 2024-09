Rentrée parlementaire: les dossiers à surveiller en langues officielles

En novembre 2023, Marc Miller a annoncé de nouvelles cibles progressives: 6% en 2024 et 8% en 2026.

La nouvelle a été plutôt mal accueillie par les organismes francophones, qui demandaient une cible plus ambitieuse. «On a juste pris une approche différente», explique Darrell Samson, qui était lui aussi «un peu déçu» sur le coup.

«On donne un minimum et on s’assure de réaliser le minimum comme on ne l’a jamais fait pendant 20 ans. Si on réussit, les gens seront encore plus fiers.»

L’éducation en français

«J’ai proposé une étude sur le continuum en éducation que l’ensemble des organismes réclament depuis plusieurs années. On a réussi à le faire accepter par le Comité des langues officielles. Alors ça, pour moi, c’est une victoire», dit Joël Godin.

Aucune réunion du Comité n’a encore eu lieu sur cette étude, mais l’enthousiasme pour son sujet est partagé par tous.