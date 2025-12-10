Regard québécois sur la France au milieu des années 1930

Jean-Pierre Charland, Un Canadien à Paris
Jean-Pierre Charland, Un Canadien à Paris, tome 1, Tout va très bien, madame la marquise, Montréal, Éditions Hurtubise, 2025, 560 pages, 32,95 $.
Publié 10/12/2025 par Paul-François Sylvestre

Après avoir exploré différentes époques de l’histoire du Québec, Jean-Pierre Charland transporte son lectorat en Europe. Le roman Un Canadien à Paris est une fresque saisissante qui reconstitue l’atmosphère tourmentée d’un pays face à la menace d’une seconde guerre mondiale.

Théo et sa sœur Ophélie quittent Outremont en 1936 pour aller étudier en France, pour sortir de leurs petites habitudes confortables, de leurs convictions jamais remises en question, «pour voir comment va la vie ailleurs que dans la très sainte province de Québec».

Études à Paris

Le père offre à ses deux enfants une rente de 200 $ par mois pour la vie. Il tient à donner une large part de son héritage avant sa mort. Théo jouit, de surcroît, d’une bourse d’étude du gouvernement québécois.

Le frère étudie à l’École libre des sciences politiques, «vivier de la République française», et demeure à la Maison des étudiants canadiens. La sœur est inscrite à l’Université de Paris et loge au Foyer international des étudiantes.

À peine quelques mois après son installation à Paris, Théo doit avouer que la liberté des mœurs a inconsciemment compté dans son choix, une admission qu’il ne ferait ni à son père, ni à sa mère.

Théo et Ophélie ne tardent pas à découvrir que tout est étranger: les poids et les mesures, la façon de désigner les repas, même les comportements masculins. Les audaces de langage des jeunes hommes font craindre des gestes qui le seraient tout autant.

Personnages historiques

Parmi les personnages historiques de ce roman, une attention particulière est accordée à Philippe Roy (1868-1948), sénateur qui démissionne pour devenir représentant du Canada à Paris de 1911 à 1938. La légation est alors sous l’aile du Haut-Commissariat à Londres.

Quant au premier ministre William Lyon Mackenzie, il est décrit comme un petit homme replet et chauve qui sourit facilement. «Au premier abord, on l’imaginait marchand dans un village, pas premier ministre.»

Théo découvre rapidement que, côté politique, rien n’est simple en France. Parti socialiste, Parti communiste, Parti populaire français, Parti social français, Parti républicain, radical et radical-socialiste, Croix-de-feu, Jeunesses patriotes, autant de joueurs en quête d’alliances qui ne peuvent que s’avérer fragiles.

La Maison des étudiants canadiens

J’aurais facilement amputé ce roman d’une centaine de pages, voire davantage. Les descriptions du champ de bataille et du monument canadien à Vimy se lisent comme un dépliant touristique. Il y va de même pour les pavillons de l’Exposition internationale des arts et des techniques appliqués à la vie moderne.

En revanche, Jean-Pierre Charland peint avec brio le décor de la Maison des étudiants canadiens. Des trois médaillons de céramique qui ornent le plancher, c’est celui illustrant un castor qui capte l’attention des résidents et visiteurs.

Tout comme une peinture d’un membre du Groupe des sept représentant un paysage du bouclier canadien, avec un lac, des conifères et un ciel immense. J’aurais aimé connaître son nom et le titre de son tableau.

Il est intéressant de découvrir, à travers les yeux de deux jeunes Canadiens français, les mœurs, les mentalités et les bouleversements en France à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

Auteurs

  • Paul-François Sylvestre

    Chroniqueur livres, histoire, arts, culture, voyages, actualité. Auteur d'une trentaine de romans et d’essais souvent en lien avec l’histoire de l’Ontario français. Son site jaipourmonlire.ca offre régulièrement des comptes rendus de livres de langue française.

  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

