Regard objectif sur les Cubains

Hector Lemieux signale que le Canada a joué un rôle clé dans le rapprochement entre les États-Unis et Cuba. Les relations historiques d’amitié entre Ottawa et les deux pays ont été déterminantes pour mener à bien des rencontres secrètes. Un diplomate canadien confie que «nous sommes le seul pays occidental qui n’a pas rompu ses relations diplomatiques au moment de la Révolution».

Avec 1,2 million de touristes sur 2,8 millions de visiteurs annuels dans l’île, les Canadiens sont les plus nombreux. Et ce, malgré le fait que Cuba et les États-Unis aient «plus du double des dessertes aériennes actuelles entre le Canada et Cuba».

Diplomatie sanitaire

Dès 1959, les frères Castro on fait de la santé l’une de leurs priorités. Les soins sont gratuits et leur qualité demeure excellente. La renommée de la médecine cubaine est régulièrement vantée par l’Organisation mondiale de la Santé.

Cuba n’a pas de pétrole, mais des infirmières et des médecins qui sont exportés dans plusieurs pays latino-américains et africains. Près de 30 000 travailleurs de la santé effectuent des missions de trois ans au Venezuela, «en échange desquelles Caracas fournit du pétrole à prix bradés».

Lemieux précise que les 28 700 professionnels de la santé en mission dans 59 pays sont encadrés par des membres de la Sécurité d’État pour éviter toute désertion. Cela a permis à Cuba de «développer une diplomatie sanitaire sans équivalent auprès de nombreux pays lors des votes au sein d’organisations internationales».