Cuba loin des tout-inclus aseptisés

Après la France, la Croatie, le Mexique et les États-Unis, Marie-Louise Gay et David Homel nous emmènent à Cuba pour des vacances avec la plus aventurière des familles montréalaises.

Le roman Escapades à Cuba sort des sentiers battus qu’empruntent la majorité des touristes.

Un enfant narrateur

Charlie, environ 9 ou 10 ans, est le narrateur. Son petit frère Max le suit comme un urubu. Si Charlie a appris quelque chose en voyage, «c’est que souvent les choses ne se passent pas comme prévu». C’est parfois pour le mieux.

Charlie se laisse séduire par l’atmosphère festive et dansante des rues de La Havane, se baigne dans des grottes mystérieuses et arpente à dos de cheval les sentiers de la campagne cubaine à Viñales.

Sa famille ne demeure jamais dans un hôtel, plutôt dans une casita (maisonnette) typique de la population cubaine.

Cuba comme on ne l’a jamais vu

Le jeune Montréalais se lie d’amitié avec Lázaro, un jeune Cubain qui lui apprend des choses étonnantes sur son pays, qui le fait monter à dos de cheval sans selle, qui le conduit dans une caverne sous un mogote, seule formation rocheuse de ce genre dans le monde.