Refaçonner la vie à sa guise

Le portrait des résidents va de vieilles biques chenues à vieillard squelettique tordu par l’arthrite en passant par pauvre chose recroquevillée dans son fauteuil attendant avec patience et résignation son départ imminent.

Coup de vieux

Quand on demande à Marie-Thérèse comment ça va, elle répond: «Moi ça va, mais ma vieillesse, elle, s’ennuie comme un rat mort.» Et lorsque sa fille dit «tu as bonne mine, maman», la mère lit dans son regard «tu as pris un sacré coup de vieux, maman».

On a évidemment droit à des points sur les i, notamment pour signaler que les employés sont sous-payés, surexploités, surchargés de travail et, somme toute, obligés de maltraiter les résidents. Tout ça pour assurer aux actionnaires des dividendes attractifs et dégager des marges phénoménales pour les propriétaires.

Faits et inventions

Le roman regorge de remarques existentielles, du genre: «Est-ce que notre vie vaut la peine d’être vécue si notre mort ne fait pas couler une seule larme sur la joue d’une seule personne?»

Il y a aussi des jeux de mots comme «Happy end digne de ce nom», ou encore «Beau la vie? Beau, non. Bobo, oui.»