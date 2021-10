Red Sky Performance met la culture autochtone à l’honneur

Sandra Laronde

Sandra Laronde, ou Misko Kizhigoo Migizii Kwe en ojibwé («femme-aigle du ciel rouge»), est originaire de la communauté des Teme-Augama Anishinaabe («peuple des eaux profondes») située à Temagami, dans le nord de l’Ontario.

« J’ai été très sportive en grandissant, et j’aime donc le travail très physique et cinétique », raconte-t-elle. « J’ai toujours dansé, mais j’ai commencé à suivre une formation plus formelle en danse au Banff Centre for Arts & Creativity pendant plusieurs années et des cours au Toronto Dance Theatre. L’impulsion physique est mon premier amour. »

Sandra Laronde s’est produite avec plusieurs compagnies de danse, principalement à Toronto, ou dans des pièces de théâtre physiques avant de créer Red Sky.

« Plus qu’une danse, nous sommes un mouvement »

La compagnie vise à célébrer et mettre en avant la culture et l’art autochtones à travers diverses performances (danse, théâtre, musique et média). « J’estime que c’est un aspect qui manquait sur la scène canadienne, alors j’ai décidé de créer Red Sky pour remédier à cela », indique la directrice, en entrevue avec l-express.ca.

Red Sky se caractérise par des performances très cinétiques et athlétiques. C’est notamment ce qui a inspiré leur slogan « Plus qu’une danse, nous sommes un mouvement ». Ces créations sont réalisées en collaboration avec des danseurs, musiciens, chorégraphes, et artistes visuels entre autres.