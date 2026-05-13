Recensement 2026 et enfants francophones: Statistique Canada ne corrige pas le tir

Dans le recensement de 2026, Statistique Canada n’a pas inclus de questions spécifiques pour retracer les liens familiaux des enfants et des parents qui vivent sous des toits différents. Un choix qui remet à plus tard le dénombrement de milliers d’enfants admissibles à l’éducation dans la langue de la minorité.

Pourtant, en 2024, l’agence a publié une étude sur la sous-classification des enfants admissibles à l’instruction dans la langue officielle minoritaire lors du Recensement de 2021.

Selon ce document, 57 650 enfants au Canada hors Québec admissibles à l’éducation en français ont été recensés comme inadmissibles.

Au total, l’étude estime à plus de 91 700 le nombre d’enfants mal classifiés au pays, dont plus de 34 000 anglophones au Québec.

Pourquoi un recensement?

Le recensement se fait tous les cinq ans au Canada, en vertu de la Loi sur la statistique. Le remplir est obligatoire, sous peine de pénalités.