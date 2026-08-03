Rapport de l’ONU sur l’IA: un potentiel sous surveillance

Le groupe scientifique international indépendant sur l’intelligence artificielle mis sur pied par l’ONU en 2025 vient de publier son premier rapport. La conclusion: l’IA possède un potentiel considérable, mais se développe plus rapidement que notre capacité à bien l’encadrer.

Le groupe scientifique international indépendant sur l’intelligence artificielle est composé de 40 membres et constitue le premier organisme scientifique mondial consacré à l’IA.

Yoshua Bengio

Co-présidé entre autres par Yoshua Bengio, professeur au Département d’informatique et de recherche opérationnelle de l’Université de Montréal, il a pour mandat de produire un rapport annuel à partir de données scientifiques pour dresser un état des lieux des capacités, risques et impacts de l’IA.

Dans ce premier rapport publié le 1er juillet dernier, le groupe reconnaît que les avantages potentiels de l’IA sont considérables, notamment pour le développement durable, la santé et l’éducation. Les progrès technologiques récents ouvrent en effet la voie à plusieurs applications utiles dans différents domaines.

Cependant, les auteurs du rapport rappellent que le développement de l’IA comporte également des risques pour les droits humains, les systèmes sociaux et l’environnement.