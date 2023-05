Quoi de neuf à Toronto pour les familles?

Il y a là de quoi se dépenser en marche, jeux de ballon, etc. Il fait beau, mais pas encore trop chaud et c’est la période de nidification des cormorans et aigrettes qui offrent un magnifique ballet aérien tandis qu’ils ramènent des branches pour leur habitat.

Et puis, la vue sur la ville au moment du coucher de soleil est de toute beauté.

Parcs et ravins

À vous les ravins et parcs de la ville à parcourir en vélo. Il ne serait pas rare d’y surprendre renards et coyotes. Vous serez de toute façon charmés par nature verdoyante et fleurissante et par les chants variés des oiseaux.

Riverdale Farm, au cœur de Cabbagetown, est un de mes lieux favoris pour les familles. Grande pelouse derrière pour déjeuner ou goûter et visite aux animaux de la ferme, souvent avec des naissances en cette période de l’année. Et puis ce quartier avec ses élégantes maisons en briques pleines de charme est très agréable pour s’y promener.

Une petite balade aux Beaches ou aux falaises de Scarborough, tôt le matin pour les courageux, vous assurera un moment de toute beauté lorsque le soleil se lèvera à l’horizon et fera disparaître les dernières traces de sommeil du ciel.