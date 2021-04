Et bientôt le créateur se retrouve avec une ribambelle de jeunes monstres sur les bras. Que faire? La solution est surprenante et touchante.

Des monstres un peu épeurants et toujours drôles

Une peur délicieuse plane pendant le processus de fabrication des monstres et l’attente des résultats. Et le ton du livre est complexifié par des actions comiques et la sympathie qu’on ressent pour ces créatures.

Comment faire un monstre fait partie de la série Cactus dont les livres mettent en scène «des monstres monstrueusement sympathiques, des méchants méchamment idiots, des héros ridiculement héroïques et des créatures horriblement créatives… mais toujours hilarants!», selon l’éditeur Fou Lire.

Auteure prolifique

Johanne Mercier est l’auteure ou coauteure de plus de 75 livres jeunesse, preuve de la richesse de son imagination et de sa capacité d’enchanter son auditoire. Ses livres sont disponibles en ligne et à la Bibliothèque publique de Toronto.

Elle a été finaliste pour le prix Mélèze 2021 dans le programme Forêt de la lecture de l’Association des bibliothèques de l’Ontario.