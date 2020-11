Un «navet spatial» qui fera rire les jeunes

Quelques attraits de ce premier volume: les dessins hautement colorés et drôles et les paroles qui captent le parler des jeunes ados, plein de sarcasme et de jeux de mots.

L’histoire aborde certains stéréotypes courants chez les ados relatifs à l’apparence physique, l’âge et les intérêts, et finit par les renverser tous avec humour. Y compris, bien sûr, l’idée qu’un club de philatélie est ennuyeux.

Sans blagues!

Le navet spatial a été finaliste pour le prix Tamarac 2020 du programme Forêt de la lecture de l’Ontario Library Association. On peut l’obtenir en ligne ou à la Bibliothèque publique de Toronto qui en possède plusieurs exemplaires en versions papier et numérique.

Le rodri-garou et Le cadeau mutant, deux autres volumes dans la même série aux éditions Scholastic, sont aussi disponibles. Dom Pelletier est également le créateur de la série Les fables réinventées et l’illustrateur des livres 100 blagues! Et plus...