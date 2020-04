Trois romans captivants pour les jeunes disponibles en ligne

Mara, dont la voix est captée à merveille dans un style tantôt haletant, tantôt chignant, nous raconte cette période difficile depuis sa perspective de fille de 10 ans. Des flots de détails révélateurs et d’observations perspicaces.

Heureusement, elle a une famille des plus chaleureuses, des parents et une grand-mère dévoués. Maman et Papa s’aiment et s’acharnent pour retrouver une vie normale.

Si seulement il n’y avait pas ces jeunes frères jumeaux pour l’embêter!

Grand-mère vient à la rescousse comme elle peut en accueillant la famille chez elle, et fait connaître à Mara le conte qui inspire le titre du livre, celle de Baba Yaga, personnage folklorique qui fait frissonner Mara et éveille son imagination.

L’Odyssée des neiges

Lors de l’Odyssée des neiges, une course en motoneige de mille kilomètres aux alentours de Sudbury, l’équipe la plus bigarrée est sans doute celle de Théo, Sophie, Alexis et grand-mère Lucette.