Le chihuahua Napoléon est mort et Sarah-Lou enquête

Sarah-Lou mène son enquête aidée de ses amis. À la recherche d’indices, ils fouillent l’ordinateur de la vétérinaire locale et glissent clandestinement dans le campeur de Monsieur Dimopoulos, spécialiste des champignons vénéneux.

À un moment donné, Sarah-Lou se perd en forêt, mais réussit à garder son sang-froid en pensant à un bain moussant et à son chat Gaston.

Un polar pour ados

Ce polar pour ados, plein de soubresauts et de personnages accrochants, se termine par la résolution de l’énigme, une fin qui soulage et qui plaît! Des dessins et une typographie variée parsèment les pages et allègent le texte.

Napoléon est mort! a été finaliste pour le Prix Tamarac 2020 de la Ontario Library Association. D’autres titres dans la série Sarah-Lou Détective (très) privée: S’il te mord, t’es mort! et Le théâtre hanté.

Les livres d’Audrée Archambault sont disponibles en ligne et à la Bibliothèque publique de Toronto.