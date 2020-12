Voyage virtuel en Égypte pour les jeunes – dans un livre

Humour et Histoire

Bien sûr, la haute technologie ne manque pas se comporter comme on s’y attend, et des maux de tête de notre époque transparaissent au cours de ce récit, qui vacille entre le présent et le passé. Par exemple, un bogue avec le jeu électronique fait que le pied de Guillaume reste coincé dans le mur en pierre du labyrinthe.

Un beau mélange de culture ancienne, de technologie et de personnages réalistes avec qui on peut facilement s’identifier, dans un récit dont le piquant est rehaussé par de belles images (en noir et blanc) et de l’humour.

Une série de livres qui fait voyager dans le temps

L’auteure Jessica Wilcott a publié quatre autres volumes dans la série Escapades virtuelles qui font découvrir les Vikings, les Maya, les dieux grecs et l’Empire romain. Sueurs froides au pays des momies a été finaliste pour le prix Mélèze 2020 de l’Ontario Library Association.

La série est disponible en ligne et à la Bibliothèque publique de Toronto.