Quatre jeunes dans un chalet isolé: tout peut arriver

Quatre jeunes vont passer quelques jours de congé dans un chalet isolé, mais ce ne sera pas de tout repos… C’est la prémisse de Isolés, la pièce de théâtre montée la semaine prochaine par les élèves du Programme spécialisé en arts (PSA) de l’école secondaire catholique Saint-Frère-André.

Le projet d’une élève

Créé en 2015 et maintenant composé d’élèves de 11e et 12e années, le groupe présentera cette pièce écrite par l’une de ses membres, Alice Charles, les 6 et 7 juin à 19h à l’auditorium de cette école de l’ouest de Toronto.

Alice Charles, qui complète présentement son baccalauréat international de 12e année, avait approché son enseignant et directeur artistique Billy Boulet, l’année dernière. Ce dernier a été charmé par le projet.

Texte, mise en scène, paroles et musique des chansons, affiche, animation, cinématographie, conception sonore, lumières, trame sonore orchestrale: tous les éléments du spectacle sont l’oeuvre des élèves de l’école.

Une disparition

Camille, Christophe, Marietta et Vincent, qui ont l’intention de passer leurs vacances de mars dans un chalet calme et isolé en montagne, ne sont par contre pas préparés à l’étrangeté des lieux.