Quatre idées cadeaux de Saint-Valentin pour hommes

Le coffret est disponible ici.

3 РLe cadeau de Saint-Valentin marrant et personnalisé

Vous souhaitez que votre amoureux pense à vous chaque jour, du matin au soir? Vous en avez marre de voir votre moitié porter des chaussettes trouées? Alors cette idée cadeau pour la Saint-Valentin devrait vous séduire.

Des chaussettes personnalisables pour la Saint-Valentin

L’entreprise fran√ßaise Starface vous offre la possibilit√© de personnaliser des chaussettes avec votre visage dessus et de lui envoyer directement. Pour cela, rien de plus simple: vous choisissez le motif des chaussettes et vous envoyez √† Starface une ou deux photos de votre moiti√©.

Ensuite, l’entreprise s’occupe de tout: le design, la production et la livraison.¬†Autrement, Starface vous propose aussi de personnaliser, toujours avec votre t√™te cousue sur le tissu, les cale√ßons de votre conjoint.

L’article est disponible ici.¬†