Quand une proie doit devenir prédateur

Terreur

La Chaîne est une machine à kidnapper, à extorquer et à terroriser. Les victimes, qui se comptent par centaines, sont tellement reconnaissantes et soulagées quand leur enfant est libéré. Terrifiées aussi. La peur des représailles et les actes brutaux sanglants suffisent à contraindre la quasi-totalité de ces gens à se murer dans le silence.

Rachel fera exception à cette règle. C’est la seconde moitié du roman. «Quand est-ce que ça va s’arrêter? murmure-t-elle dans l’obscurité. L’obscurité reste sur son quant-à-soi.»

La Chaîne sait que Rachel pense pouvoir déjouer le système. Elle est avertie sévèrement de rentrer dans les rangs, ce qui ne l’empêche pas «de se Lady-Macbethiser».

Maillons faibles

«Les humains», écrit McKinty, «sont autant des prédateurs que des proies.» Et comme La Chaîne est composée d’êtres humains, Rachel se dit qu’elle est faillible, vulnérable comme nous tous.

Il faut trouver le cœur humain qui est en son centre et le broyer. Facile à dire, difficile à faire. Cela implique de «partir en chasse dans l’antre du monstre».