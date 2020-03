Quand Maurice Ravel joua Toronto

Le dimanche 18 mars 1928, Maurice Ravel arriva à Toronto en provenance de Chicago, au cours d’un long périple qu’il avait entamé depuis le 4 janvier lors de son arrivée à New York.

Cette tournée exceptionnelle le vit donner des concerts dans plus de 25 villes des États-Unis et du Canada, avec, dans ses malles, bouteilles de vin et cartouches de Gauloises. Rappelez-vous, nous sommes en pleine prohibition…

Commandité par Eaton et le Star

Accompagné par la soprano américaine Lisa Roma, son passage à Toronto fut particulièrement remarqué par la presse torontoise. Il faut dire que ce concert exceptionnel avait été annoncé dès octobre 1927 dans le cadre d’une série commanditée par la compagnie T. Eaton et présentée par le Toronto Daily Star et la Hambourg Concert Society.

À son arrivée, Ravel fut accueilli par le professeur Deschamps du département de français à l’Université de Toronto, le docteur Ernest MacMillan, directeur du Conservatoire de Toronto, ainsi que l’agent consulaire français Charles Rochereau de la Sablière.

Le mardi suivant, il visita les chutes du Niagara, espérant y trouver l’inspiration nécessaire pour une nouvelle composition. À la vue des chutes, il se serait exclamé: «Quel majestueux si bémol!»