Charles Rochereau de la Sablière, consul de France et de Belgique à Toronto pendant les deux guerres mondiales

Fondée à Toledo dans l’Ohio, par Pierre Gendron, industriel canadien-français, la manufacture Gendron s’installa à Toronto en juillet 1895 au 411 Richmond East. On y fabriquait bicyclettes, des tricycles, des landaus et des jouets pour enfants.

Charles et Marie eurent six enfants, dont Emmanuel Rochereau de la Sablière, né en 1895, étudiant de l’Université de Toronto mort au front, dans les Ardennes le 3 octobre 1918. Emmanuel avait un frère Gontran, né en 1905 et qui rallia l’armée canadienne en 1940, et quatre sœurs: Dionyse, Hélène, Alice, Solange.

Pendant la Première Guerre mondiale, il organisa avec son épouse, et le soutien d’associations canadiennes, d’immenses manifestations de soutien à la France. Dénommées French Flag Day, tenue le 14 juillet, ce furent des levées importantes au titre de Secours national.

Levées de fonds

En 1916, des milliers de petits drapeaux français furent vendus par une armée de filles qui scandaient: «aidez les réfugiés de Verdun, aidez les sans-abri et les affamés». Les sommes levées étaient de l’ordre de 25 000 $, l’équivalent de 600 000 $ aujourd’hui.

En 1917, l’opération fut un succès à Toronto (17 500 $), Hamilton (35 000 $) et Oshawa (5 000 $). En 1918, ce fut 18 700 $ qui furent récoltés dans les rues de Toronto.