Quand la pollution d’une rivière affecte la qualité de l’air

Ce qui pollue la rivière ne reste pas dans la rivière. Les mouvements de l’eau et les conditions météorologiques peuvent en effet pousser certains des polluants dans l’air.

C’est ce qu’on a constaté à San Diego, en Californie, où la rivière Tijuana transporte les eaux usées de la métropole jusqu’au Pacifique.

Turbulences

Dans une étude publiée dans la revue Science, des chercheurs de l’Université de Californie démontrent que les turbulences de l’eau peuvent augmenter considérablement la présence d’un contaminant dans l’air environnant.

Comme le rappellent les auteurs, de nombreuses études avaient mesuré, au fil des décennies, des niveaux élevés de différents contaminants dans cette rivière.

Les plages situées à proximité de l’endroit où elle se déverse dans l’océan sont régulièrement fermées en raison de la mauvaise qualité de l’eau. Mais l’impact sur la qualité de l’air, lui, était demeuré difficile à mesurer.