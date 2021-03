Amazon mousserait la réputation des Reptiliens

Ils ont identifié une vingtaine de livres de «complots covid», en excluant cependant certains qu’ils ont catégorisés simplement comme «covid sceptiques», par exemple des livres qui expriment des doutes sur l’origine ou la nature du virus.

Plus tôt cette année, une petite analyse des algorithmes des recommandations d’Amazon était arrivée à des conclusions similaires: faire une recherche reliée à la vaccination, sans se créer un compte sur Amazon, ferait ressortir 10% de contenus de «désinformation», écrivaient deux chercheurs de l’Université de Washington.

Algorithme engagé

L’effet «bulle» — recevoir surtout des contenus qui correspondent à ce qu’on veut entendre — serait amplifié dès le moment où l’usager se crée un compte.

Amazon répond que, depuis février 2020, elle place un bandeau avec un hyperlien approprié lorsque des gens font une recherche associée à la pandémie. Mais il s’avère que cet ajout n’est pas répandu sur les sites autres que celui des États-Unis.

Claire Wardle, directrice de First Draft, organisme à but non lucratif qui se spécialise dans la recherche sur la «désinformation», estime néanmoins que bannir ces livres ne serait pas une solution appropriée.