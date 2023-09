Quand l’Alberta et la Saskatchewan étaient bilingues…

Victoire posthume

Après une demi-victoire, l’affaire se rend en Cour suprême du Canada. Entre-temps, André Mercure meurt, mais des associations continuent son combat devant le tribunal.

Le 25 février 1988, la Cour suprême statue que l’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest a bel et bien continué d’être en vigueur en Saskatchewan ainsi qu’en Alberta. Les lois «doivent être adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais», peut-on lire, et «ces deux langues peuvent être utilisées devant les tribunaux».

Cette décision signifiait qu’André Mercure avait le droit de faire usage du français lors des procédures judiciaires. Ce droit lui a été refusé. La Cour a donc annulé sa déclaration de culpabilité. Une victoire malheureusement posthume pour le curé militant.

Donc… l’Alberta et la Saskatchewan sont bilingues! Yes, oui, bonjour, hello.

Bilingues, oui mais…

Mais, mais oui, que voulez-vous, ce nouveau statut bilingue reconnu a été très éphémère.