Pseudosciences: des influenceurs douteux sur la santé

Imitations et escrocs

Mais a-t-on raison de lui accorder autant d’attention? La chercheuse prône d’attendre les résultats d’études cliniques avant de faire entièrement confiance à ce type d’injection pour maigrir.

«C’est un traitement qui coûte cher et on ignore encore s’il est sécuritaire chez les jeunes et les femmes enceintes. Il provoque de la nausée, de la diarrhée, de la constipation et d’autres malaises intestinaux d’importance», rapporte-t-elle.

En faisant allusion à une des Kardashian, la chercheuse rappelle qu’il faut se méfier des imitations et des escrocs. Cette influenceuse vend un supplément qui prétend lui aussi faire maigrir rapidement et sans douleur, en imitant l’Ozempic.

«Il y a beaucoup de faux produits, certains contaminés avec des bactéries et d’autres qui peuvent donner des réactions allergiques. Il importe donc de se procurer le vrai produit à la bonne source, pas sur Internet.»

Pilules pour «améliorer la clarté»

Chose certaine, entre les «Brazilian fat burner» et autres coupe-faim, les suppléments alimentaires promettant de perdre des kilos sont nombreux.