L’Ozempic pourrait devoir être pris à vie

À ce jour, le mot-dièse #ozempic compte près de 180 000 occurrences sur Instagram et 86 600 sur TikTok. La recherche «Ozempic before and after results» (résultats avant et après Ozempic) génère des millions de résultats, dont des vidéos montrant des personnes s’injecter le produit.

Le problème réside dans le fait que beaucoup de personnes ne poursuivent pas la prise de ce médicament au-delà d’un an, et c’est sur elles que se penche un reportage récent de la revue Nature.

Reprise de poids

Deux essais cliniques cités dans ce reportage mettent en évidence la reprise de poids à l’arrêt de la prise de sémaglutide.

Dans l’un d’eux, publié dans le Journal of the American Medical Association, 800 participants se sont injecté le médicament pendant quatre mois, en plus d’effectuer des changements au niveau de leur alimentation, de faire de l’exercice physique et de recevoir des conseils. Ils ont perdu en moyenne 10,6 % de leur poids initial.

Un tiers des participants a ensuite reçu des placebos. Onze mois plus tard, ils avaient en moyenne repris 7% de leur poids, alors que les participants qui avaient reçu du sémaglutide avaient continué de maigrir.