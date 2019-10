Les boissons «diètes» aident à faire perdre du poids?

D’un côté, il y a ceux qui croient que de boire à l’occasion un Coke diète ne mettra pas en péril leur perte de poids. Et de l’autre, ceux qui estiment que cette boisson, même prise en remplacement, peut influer sur leur santé. Voyons voir.

Ce n’est plus un secret que les boissons gazeuses sont chargées de sucre et qu’à l’instar de la malbouffe, elles augmentent le risque de gagner du poids et de développer le diabète.

Faux sucre

Tous les experts en nutrition s’accordent évidemment pour dire que c’est l’eau qui est à privilégier.

Mais lorsque le désir de boire quelque chose qui a plus de saveur prend le dessus, plusieurs cherchent un compromis, et optent alors pour des boissons contenant un édulcorant artificiel, communément appelé un faux sucre.

La vraie question, par contre, demeure: remplacer une boisson gazeuse régulière (qui contient du sucre) par une boisson diète (qui contient un édulcorant artificiel) aide-t-il à perdre du poids et à prévenir le diabète? Les données sont équivoques et contradictoires.