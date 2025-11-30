Protéger les enfants: éduquer, signaler, réformer

Près d’une dizaine d’intervenants, lors de cinq conférences, se sont succédé ce mercredi 26 novembre au Centre francophone du Grand Toronto (CFGT). Leur fil conducteur: proposer des pistes de réflexion pour les familles et les intervenants de première ligne au sujet des abus envers les enfants.

Cette initiative du CFGT s’inscrit dans le cadre de leur projet d’accompagnement juridique. En collaboration avec Oasis Centre des femmes, avocats, spécialistes et thérapeutes ont expliqué les tenants et aboutissants du sujet, offrant ainsi à l’audience des outils juridiques et pratiques pour faire face à ces situations.

La question des violences faites aux femmes et aux enfants est un enjeu crucial et persistant, malgré des avancées. Comment améliorer la situation: faut-il miser sur la prévention ou la répression? Faut-il se reposer sur le droit ou celui-ci est-il un outil insuffisant?

Pour la vice-présidente du Centre, Aissa Nauthoo, juriste de carrière, la solution passe par l’éducation des plus jeunes et une révision de la loi.

Protéger les enfants, une obligation

La protection de l’enfance est régie à la fois au niveau fédéral et provincial. Si les faits sont graves et peuvent être qualifiés de crimes, la procédure relève alors du Code criminel, déterminé au niveau fédéral.