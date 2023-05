Protections solaires: faut-il craindre le benzène?

Parmi plus de 600 produits testés par Valisure, le tiers contenait du benzène et 11% possédaient une concentration de plus de 2 ppm.

Des études réalisées par d’autres laboratoires ont trouvé une concentration atteignant 23 ppm dans certains produits de protection solaire, soit près de 12 fois la limite recommandée par la FDA.

Une exposition faible et répétée

Les experts s’entendent pour dire que ces concentrations n’entraînent pas de problèmes de santé immédiats. Leur crainte est plutôt qu’une exposition répétée ait des effets néfastes à long terme.

C’est que le benzène dans notre environnement se trouve aussi dans la fumée de cigarette, les gaz d’échappement des voitures, les solvants et les peintures utilisées dans des pièces mal aérées…

Ces nombreuses expositions posent dès lors la question de savoir si c’est vraiment sa présence dans des articles de soins personnels qui est préoccupante.