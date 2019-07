Soleil : bon pour le moral, moins pour la peau

Plus de 90% des cancers de peau viennent des rayons ultraviolets (UV). Ils peuvent traverser les nuages, le brouillard et la brume, puis réfléchissent considérablement sur la neige et l’eau.

Ce sont 80 000 Canadiens qui sont diagnostiqués d’un cancer de la peau chaque année, révèle l’Association canadienne de dermatologie. Sur ces 80 000, 7200 ont le mélanome, l’un des cancers les plus dangereux, et 1200 en meurent.

Les organismes nationaux Sauve ta peau et Réseau mélanome Canada travaillent dans le but de sensibiliser la population canadienne quant aux dangers de santé liés à l’exposition au soleil.

«On espère que les mentalités ont changé et que les gens se protègent. On travaille beaucoup pour éduquer les Canadiens à ce niveau-là. Malheureusement, les cas de mélanome augmentent d’année en année», affirme la coordonnatrice à l’éducation aux patients du Réseau mélanome Canada, Ève Dufour.

Un des cancers les plus courants

Le mélanome est l’un des cancers les plus courants chez les 15 à 29 ans, bien qu’il puisse toucher n’importe qui sans distinction de sexe, d’âge ou de couleur de peau. C’est un cancer redoutable puisqu’il peut se propager dans d’autres parties du corps lorsqu’il est détecté trop tard.