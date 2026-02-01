Promouvoir le français grâce à une dictée

Dictée P.G.L.
La Dictée P.G.L., legs de l'ancien ministre québécois Paul Gérin-Lajoie. Illustrations et photos: fondationpgl.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 01/02/2026 par Michèle Villegas-Kerlinger

La Dictée P.G.L. de la Fondation Paul Gérin-Lajoie souffle cette année ses 35 bougies. Qui était M. Gérin-Lajoie et que fait sa fondation? Qu’est-ce que c’est que La Dictée P.G.L. et pourquoi y participer? Voilà d’excellentes questions auxquelles cet article tentera de répondre.

Paul Gérin-Lajoie

Paul Gérin-Lajoie (1920-2018), le président fondateur de La Fondation qui porte son nom, a été le premier ministre de l’Éducation du Québec, de 1960 à 1966, également vice-premier ministre et ministre de la Jeunesse.

En fait, M. Gérin-Lajoie est considéré comme l’architecte principal des changements apportés au système éducatif québécois au cours de ces années de transition, appelées la Révolution tranquille.

La philosophie de ce grand humanitaire peut se résumer en une seule phrase: «Si tu peux y rêver, tu peux le réaliser!»

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a été créée le 21 février 1977. Organisation non gouvernementale sans but lucratif, La Fondation s’est assigné un objectif double:

Publicité

• Contribuer à l’éducation de base des enfants vivant dans les pays défavorisés.

• Sensibiliser les enfants des écoles primaires au Canada aux réalités des enfants des pays moins privilégiés.

Défis mondiaux

Au fil des années, La Fondation Paul Gérin-Lajoie a augmenté sa sphère d’influence et multiplié ses activités sans jamais s’éloigner de ses objectifs premiers.

À titre d’exemple, pour son plan quinquennal de 2022 à 2026, elle se donne la mission d’accompagner les travailleurs en éducation pour, dans un premier temps, outiller les élèves, peu importe leur âge, face aux défis mondiaux actuels et, dans un deuxième temps, réduire les inégalités qui limitent l’accès à l’éducation et à l’apprentissage.

Dictée P.G.L.
Une mission axée sur l’avenir.

 

Publicité

En un mot, la Fondation vise l’accès à une éducation équitable et de qualité tout au long de la vie pour tous les apprenants, grands et petits, afin de garantir à chaque personne la possibilité de façonner son avenir et de contribuer positivement à la construction de la société où elle vit.

Pour réaliser ces objectifs ambitieux, La Fondation Paul Gérin-Lajoie œuvre dans de nombreux domaines:

  • Éducation de base.
  • Formation et insertion professionnelle.
  • Autonomisation et développement socio-économique.
  • Santé et sécurité alimentaire.
  • Éducation à la citoyenneté mondiale.
  • Développement durable et respect de l’environnement.
  • Égalité de genre et respect des droits humains.

Les dictées P.G.L.

Il faut savoir qu’il n’y a pas une seule dictée, mais plusieurs et cela, pour répondre à de nombreuses demandes:

La Dictée P.G.L. de la Francophonie s’adresse aux entreprises et aux institutions engagées dans la valorisation et la promotion de la langue française. Le grand public peut également y participer pour tester ses connaissances et appuyer la cause de La Fondation.

Dictée P.G.L.
Il y a plusieurs dictées.

 

Publicité

Créée en 1991, La Dictée P.G.L. proprement dite s’adresse aux écoles primaires et secondaires, au Canada et ailleurs, dans le but de sensibiliser les jeunes aux enjeux du monde tout en améliorant l’usage et la maîtrise de la langue française.

La troisième dictée est destinée aux nouveaux arrivants de différentes municipalités québécoises pour mettre en valeur la langue française et le vivre-ensemble.

La Dictée P.G.L. pour les élèves

Depuis ses débuts, La Dictée P.G.L. inspire chez les jeunes du primaire et du 1er cycle du secondaire de nombreuses valeurs dont:

  • la maîtrise de la langue française;
  • la culture générale des jeunes;
  • la chance d’en apprendre davantage sur le monde qui est le nôtre;
  • le vivre-ensemble, la solidarité et le partage;
  • la participation citoyenne;
  • le sentiment d’appartenance et le rayonnement dans la francophonie en partageant, chaque année, un projet commun à deux ou trois millions de jeunes provenant d’une dizaine de pays.

En 35 ans, plus de 14 millions de jeunes, des deux côtés de l’Atlantique, ont participé à La Dictée P.G.L., une compétition des plus enrichissantes qui, en outre, leur offre des activités stimulantes en plus de la chance de faire des rencontres marquantes. Les jeunes participants viennent de nombreux pays comme le Canada, les États-Unis, le Bénin, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Guinée, le Maroc et le Sénégal.

En plus de faire bénéficier les jeunes d’une expérience inoubliable, la Dictée P.G.L. propose aux écoles des outils pédagogiques gratuits alignés avec les programmes scolaires du pays. De cette manière, La Dictée soutient le travail des enseignants tout en favorisant la créativité, l’esprit critique et le pouvoir d’agir des élèves.

Publicité

Solidarité et désir d’apprendre

Étant donné le fait que La Dictée P.G.L. se veut une fenêtre ouverte sur le monde, elle met l’accent sur l’altérité, la solidarité, le partage et le désir d’apprendre et d’entreprendre.

La Fondation croit qu’en donnant aux jeunes d’aujourd’hui les compétences et les outils nécessaires, les citoyens de demain seront équipés pour créer un monde meilleur.

Bref, La Dictée P.G.L. se veut:

  • un projet inclusif avec, au centre, la participation des élèves;
  • une offre numérique avec des retombées financières importantes pour les écoles;
  • une expérience citoyenne exceptionnelle.

Qui peut y participer? Les élèves:

  • depuis la maternelle jusqu’au secondaire 2 (8e année);
  • dont le français est la langue maternelle ou la langue seconde;
  • qui fréquentent une école ou qui apprennent à la maison.
Dictée P.G.L.
L’animateur Pierre-Olivier Zappa.

Des concours, des prix et des bourses

Il va sans dire que La Fondation Paul Gérin-Lajoie valorise au plus haut point l’excellence, la persévérance, la créativité et l’engagement des élèves, et ce, à travers non seulement La Dictée P.G.L., mais encore moyennant des initiatives comme des concours et des programmes de bourses.

Publicité

La Fabrique des mots technos est justement une de ces initiatives. Elle invite les élèves des écoles inscrites à la 35e édition de La Dictée P.G.L. à explorer la thématique des TIC, à savoir les Technologies de l’Information et de la Communication.

Il s’agit d’une occasion unique pour les jeunes de mieux comprendre ces technologies et d’assimiler les compétences essentielles au 21ᵉ siècle. Les élèves pourront explorer les TIC et deviendront ainsi plus sensibles à l’importance d’une utilisation sécurisée, inclusive et responsable de ces outils.

Dictée P.G.L.
L’animateur Pierre-Olivier Zappa et une jeune participante au concours La Fabrique des mots technos.

Le concours se divise en deux parties dont la première est la création d’un texte journalistique et la seconde, la création d’un abécédaire des mots technos.

Pour les gagnants, le concours leur donne la possibilité de remporter des prix intéressants offerts par les partenaires de La Fondation Paul Gérin-Lajoie, dont le Groupe TVA, IKEA et Uni-Recycle.

Il existe également des Bourses Desjardins pour récompenser la persévérance scolaire. Le but de ces bourses est de reconnaître et d’encourager tout élève qui, premièrement, fait preuve d’un engagement sans pareil et d’une détermination hors norme dans ses études et, deuxièmement, qui se distingue à travers les activités en classe de La Dictée P.G.L. 2025-2026.

Publicité
Dictée P.G.L.
La Fondation Paul Gérin-Lajoie voit grand.

Grande finale

Finalement, la Grande finale internationale du primaire et la Grande finale nationale du secondaire octroient des bourses d’études très intéressantes aux élèves les plus méritants.

Quant aux enseignants, ils ne sont pas en reste puisque des prix leur sont également offerts. Pour cette année-phare, La Fondation tient à saluer de façon toute spéciale l’engagement exceptionnel et essentiel des enseignants qui contribuent, année après année, à la réussite de leurs élèves et au succès de La Dictée.

De nombreux prix, offerts par des partenaires de La Fondation, dont Air Canada, Digital Moment et L’École branchée, seront offerts aux enseignants qui feront participer leurs classes à La Dictée.

Fait non négligeable, les élèves et les enseignants en Ontario peuvent participer à La Dictée P.G.L. comme le confirme Lola Lobetti, directrice adjointe à l’école Madeleine-de-Roybon à Kingston.

Ressources pour les enseignants

Pour les jeunes qui voudraient s’exercer pour La Dictée ou simplement s’amuser, La Dictée P.G.L. offre gratuitement en ligne un magazine avec toutes sortes d’activités ludiques, Finance P.G.L., pour promouvoir la littératie financière, et, bien sûr, des dictées pour tous les goûts.

Publicité

Ces ressources sont également précieuses pour tous les enseignants qui valorisent la langue française et qui veulent la promouvoir chez leurs élèves.

Pour en savoir plus sur La Fondation, y compris les dates importantes pour les dictées, cliquer sur fondationpgl.ca/dictee-pgl/faq.

Auteurs

  • Michèle Villegas-Kerlinger

    Chroniqueuse sur la langue française et l'éducation à l-express.ca, Michèle Villegas-Kerlinger est professeure et traductrice. D'origine franco-américaine, elle est titulaire d'un BA en français avec une spécialisation en anthropologie et linguistique. Elle s'intéresse depuis longtemps à la Nouvelle-France et tient à préserver et à promouvoir la Francophonie en Amérique du Nord.

    View all posts
  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

    View all posts

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur