Promouvoir le français grâce à une dictée

La Dictée P.G.L. de la Fondation Paul Gérin-Lajoie souffle cette année ses 35 bougies. Qui était M. Gérin-Lajoie et que fait sa fondation? Qu’est-ce que c’est que La Dictée P.G.L. et pourquoi y participer? Voilà d’excellentes questions auxquelles cet article tentera de répondre.

Paul Gérin-Lajoie

Paul Gérin-Lajoie (1920-2018), le président fondateur de La Fondation qui porte son nom, a été le premier ministre de l’Éducation du Québec, de 1960 à 1966, également vice-premier ministre et ministre de la Jeunesse.

En fait, M. Gérin-Lajoie est considéré comme l’architecte principal des changements apportés au système éducatif québécois au cours de ces années de transition, appelées la Révolution tranquille.

La philosophie de ce grand humanitaire peut se résumer en une seule phrase: «Si tu peux y rêver, tu peux le réaliser!»

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a été créée le 21 février 1977. Organisation non gouvernementale sans but lucratif, La Fondation s’est assigné un objectif double: