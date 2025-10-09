Programme artistique gratuit pour les ados francophones de Toronto

Horizons
Le programme Horizons veut permettre aux jeunes de s'exprimer par les arts. Photos: courtoisie
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 09/10/2025 par l-express.ca

L’organisme Créateurs z de Winy Bernard Bertin, qui organise des camps et ateliers en médias numériques, en arts et entrepreneuriat pour les ados francophones du Grand Toronto, lance cet automne le programme artistique Horizons qui sera animé notamment par Marie-Monique Jean-Gilles.

Horizons débutera le 1er novembre et proposera des ateliers un ou deux samedis par mois, de 10h à 14h30, au campus de l’Université de l’Ontario français.

Le programme est entièrement gratuit (financé par Patrimoine canadien) et comprend aussi le transport en commun à Toronto et les repas des participants.

Horizons
Des jeunes lors d’une excursion organisée par Créateurs z.
Horizons
Moment de détente pour des participants à un camp de Créateurs z.

Nourrir la créativité

«Il est essentiel de donner à nos jeunes des espaces où ils peuvent explorer leur imagination, nourrir leur créativité et apprendre le vivre-ensemble. Horizons est exactement ce type d’initiative», souligne la directrice artistique Marie-Monique Jean-Gilles, qui animera également certaines disciplines.

Celle-ci est bien connue dans le milieu artistique et scolaire, ayant notamment produit de nombreux spectacles sous le nom de «la Reine Soleil».

Publicité

Les ateliers pratiques, dans cinq disciplines, seront animés par des mentors experts, qui accompagneront les participants:

  • Art oral (slam, poésie, conte) avec Marie-Monique Jean-Gilles.
  • Art dramatique (théâtre, improvisation, performance) avec Marie-Monique Jean-Gilles.
  • Art visuel (peinture, arts numériques, photo) avec Mélika Shafahi.
  • Danse (urbaine, contemporaine, traditionnelle) avec Marie-Paule Driggs.
  • Art littéraire (poésie, récits courts, scénarios) avec Anne-Lovely Étienne.

Le programme culminera par un spectacle et une exposition en mars 2026, où les jeunes présenteront leurs créations à la communauté.

Horizons
Un atelier de Créateurs z.
Horizons
Un atelier de Créateurs z.

Rencontres et découvertes

«J’ai fondé Créateurs z en 2017 pour créer des occasions où les jeunes peuvent se rencontrer, s’épanouir et découvrir de nouvelles choses, le tout en français», indique Winy Bernard Bertin.

«Depuis nos débuts, plus de 400 jeunes ont participé gratuitement à nos programmes. Avec Horizons, nous franchissons une nouvelle étape en plaçant la créativité et la diversité au coeur de l’expérience.»

La plupart des participants viennent des écoles secondaires des conseils Viamonde et MonAvenir, qui font suivre les informations de Créateurs z aux parents d’élèves.

Publicité

Les places étant limitées, les jeunes intéressés doivent s’inscrire au programme Horizons avant le 24 octobre via le site createursz.com/horizons/.

Auteur

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur