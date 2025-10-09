Programme artistique gratuit pour les ados francophones de Toronto

L’organisme Créateurs z de Winy Bernard Bertin, qui organise des camps et ateliers en médias numériques, en arts et entrepreneuriat pour les ados francophones du Grand Toronto, lance cet automne le programme artistique Horizons qui sera animé notamment par Marie-Monique Jean-Gilles.

Horizons débutera le 1er novembre et proposera des ateliers un ou deux samedis par mois, de 10h à 14h30, au campus de l’Université de l’Ontario français.

Le programme est entièrement gratuit (financé par Patrimoine canadien) et comprend aussi le transport en commun à Toronto et les repas des participants.

Nourrir la créativité

«Il est essentiel de donner à nos jeunes des espaces où ils peuvent explorer leur imagination, nourrir leur créativité et apprendre le vivre-ensemble. Horizons est exactement ce type d’initiative», souligne la directrice artistique Marie-Monique Jean-Gilles, qui animera également certaines disciplines.

Celle-ci est bien connue dans le milieu artistique et scolaire, ayant notamment produit de nombreux spectacles sous le nom de «la Reine Soleil».