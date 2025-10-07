Appel aux candidatures pour le concours Jeune Talents du Grand Toronto

Chaque année, l’Alliance française de Toronto (AFT) organise un concours Jeunes Talents du Grand Toronto pour les artistes francophones de la métropole et de sa région environnante. À la clé: une exposition de trois semaines dans les galeries de son campus principal, sur Spadina: du 21 février au 7 mars 2026.

De nombreux candidats soumettent leurs œuvres en espérant être sélectionnés. Percer dans la plus grande ville anglophone du Canada peut être compliqué pour un jeune artiste francophone. La fragmentation de la communauté, le coût des locaux et le manque de moyens peuvent mettre à mal les espoirs de réussite.

Tremplin

Obtenir l’occasion d’exposer ses œuvres à l’Alliance française – le principal centre culturel de la francophonie torontoise – permet à l’heureux gagnant de «gagner en visibilité auprès de la communauté francophone torontoise, mais aussi sur la scène artistique régionale», selon le site de la campagne.

Le programme sert de tremplin.

L’exposition est souvent la première de l’artiste sélectionné, constituant ainsi un réel pas en avant dans sa carrière. C’était le cas de Claudia Luz Dora, lauréate de l’édition 2024.