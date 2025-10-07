Appel aux candidatures pour le concours Jeune Talents du Grand Toronto

AFT, Jeunes Talents du Grand Toronto
L'exposition de Kai Davanyan, lauréat de l'édition 2025 du concours Jeunes Talents du Grand Toronto, à la galerie de l'Alliance française. Photo: davanyan.com
Publié 07/10/2025 par Julie Merceur

Chaque année, l’Alliance française de Toronto (AFT) organise un concours Jeunes Talents du Grand Toronto pour les artistes francophones de la métropole et de sa région environnante. À la clé: une exposition de trois semaines dans les galeries de son campus principal, sur Spadina: du 21 février au 7 mars 2026.

De nombreux candidats soumettent leurs œuvres en espérant être sélectionnés. Percer dans la plus grande ville anglophone du Canada peut être compliqué pour un jeune artiste francophone. La fragmentation de la communauté, le coût des locaux et le manque de moyens peuvent mettre à mal les espoirs de réussite.

Tremplin

Obtenir l’occasion d’exposer ses œuvres à l’Alliance française – le principal centre culturel de la francophonie torontoise – permet à l’heureux gagnant de «gagner en visibilité auprès de la communauté francophone torontoise, mais aussi sur la scène artistique régionale», selon le site de la campagne.

Le programme sert de tremplin.

L’exposition est souvent la première de l’artiste sélectionné, constituant ainsi un réel pas en avant dans sa carrière. C’était le cas de Claudia Luz Dora, lauréate de l’édition 2024.

AFT
Claudia Luz Doare discutant avec une participante. Photos: Hamza Ziad, l-express.ca

Tous les arts visuels

En fin d’année, un artiste sera sélectionné par un comité constitué de membres du personnel de l’Alliance française. Tous les jeunes artistes francophones du Grand Toronto sont invités à participer.

Et tous les arts visuels sont acceptés: peinture, sculpture, photographie, vidéo, design, arts numériques…

«Depuis sa création», indique l’AFT, l’initiative Jeunes Talents du Grand Toronto a mis en lumière une diversité de pratiques artistiques: peinture figurative, photographie documentaire, doodling et plus encore. Chaque édition reflète une facette de la richesse et de la créativité de l’art émergent de la région.»

Parmi les gagnants, Kai Davanyan proposait de la photographie avec Lâcher prise en 2025. Claudia Luz Dora, artiste multidisciplinaire (peinture, illustration et linogravure) a présenté Tasba Yaptika en 2024. Dakksh Nagpal avait séduit le jury avec ses photographies de Montréal en 2023. Celia Pang avait remporté le programme avec ses dessins Doodle Anecdote en 2022.

Jeunes Talents du Grand Toronto, Kai Davanyan, AFT
Autoportrait de Kai Davanyan. Photo: davanyan.com

Modalités de participation

Les artistes doivent respecter ces critères d’éligibilité:

– Être francophone ou bilingue (français/anglais).

– Avoir entre 18 et 30 ans au moment de la candidature.

– Résider dans la région du Grand Toronto.

– Pratiquer une discipline artistique visuelle (peinture, sculpture, photographie, vidéo, design et/ou arts numériques).

Le dossier de candidature doit être composé de:

– Un CV à jour.

– Un portfolio présentant leurs œuvres les plus représentatives et celles visées pour l’exposition.

– Une lettre de motivation décrivant leur parcours, leur intérêt pour ce projet et leur idée d’exposition.

Enfin, les candidatures doivent être envoyées par courriel, avant le 17 novembre, à: [email protected], avec pour objet: CANDIDATURE – JEUNES TALENTS 2026.

