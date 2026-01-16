Profiter de l’hiver: une question de santé

Patin, toboggan, ski

hiver, ski Earl Bales
La piste de ski Earl Bales à Toronto. Photos: Andréanne Joly
Publié 16/01/2026 par Andréanne Joly

Si le «Blue Monday» est un concept marketing, la déprime provoquée par les journées hivernales plus courtes et la dépression saisonnière sont néanmoins bien réelles. Heureusement, les possibilités de sortir et de profiter de la lumière du jour abondent, sur le territoire torontois. On peut même défier l’hiver sur une pente de ski.

Pour lutter contre les blues de l’hiver, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et la Société canadienne de psychologie (SCP) conseillent notamment de sortir prendre l’air tôt dans la journée, même 10 minutes.

La Ville de Toronto recense plus de 1500 parcs et espaces verts, qui représentent plus de 13% du territoire municipal. Elle se classe 11e ville au monde pour le nombre d’espaces verts et 31e pour la couverture offerte par ses espaces nature.

La population torontoise a ainsi accès à un nombre enviable d’aires récréatives extérieures pour sortir un peu, même par temps froid. En profitez-vous?

hiver, ski Earl Bales
La piste de ski Earl Bales à Toronto.

Le patin et le toboggan d’abord, le ski ensuite

Selon une analyse de Statistique Canada, 10% de la population canadienne pratique le patinage, ce qui en fait l’activité hivernale la plus populaire. Suivent la glissade ou le toboggan (7%), le ski de fond et la raquette (6%) et le ski, la planche à neige et le télémark (5%).

La liste est semblable à Toronto, avec une appréciation légèrement plus marquée pour le ski de descente ou la planche que pour le ski de fond ou la raquette:

Patinage 8%
Toboggan, glissade 5%
Ski alpin, planche à neige, télémark 2%
Ski de fond, raquette 1%
Promenade 73%
Jogging, course 23%
Source: Statistique Canada (2023)

Skier en ville: Earl Bales

La Ville de Toronto exploite le centre de ski Earl Bales à North York, à 10 minutes de marche d’un arrêt de l’autobus 84. Le centre, avec son dénivelé de 43 mètres, compte une piste d’apprentissage et une pente principale de 800 mètres, avec deux pistes et une piste pour la course.

Jeudi, après la bordée, les planchistes et les adeptes du ski étaient nombreux à profiter de la neige fraîche. Parmi eux, Rosalind et Vincent, originaires de la Malaisie, et vivant depuis 10 ans à Scarborough. «Les jeunes du Canada sont chanceux d’avoir accès à tous ces sports d’hiver», lance-t-elle.

Des amis les ont initiés au ski l’année dernière. Ils en étaient à leur deuxième visite à Earl Bales, cet hiver, et commenceront des cours dans les prochains jours. «C’est abordable», dit-elle, parlant des billets et des cours, offerts par les loisirs, à la Ville.

hiver, ski Earl Bales
Vincent et Rosalind.

Simon Larson, employé municipal, présente le même argumentaire: «le centre propose des cours pour les débutants, des cours privés ou en petits groupes». On y propose aussi la location d’équipement.

De nombreux centres de ski aux dénivelés plus marqués nécessitent une sortie en voiture. Relevons les centres Glen Eden (à Milton) et Snow Valley (près de Barrie). L’Association des centres de ski dresse aussi une liste des centres de ski avec les conditions des pistes et les possibilités de cours.

L’article «Découvrez les stations de ski autour de Toronto», publié dans l-express.ca en 2022, présente aussi une liste des stations, des prix et des options de location. Outre une variation des prix, l’information qui s’y trouve demeure exacte.

Les stations proposent la location d’équipement. Les succursales de Play It Again Sports ou la boutique Skidaddle, sur Bloor Ouest (à 200 m de la station Dundas West), vendent de l’équipement d’occasion.

Passeport des neiges

À noter, le Conseil canadien du ski propose un passeport des neiges pour les enfants de 6 à 12 ans pour 40 $. Pendant une saison, il permet aux jeunes de visiter trois fois chaque station participante – souvent moyennant l’achat d’un billet adulte.

La région de Toronto en compte un bon nombre: Uplands Ski Club, entre eux quartiers résidentiels de Thornhill), Hockley Valley Resort (du côté d’Orangeville), Dagmar Sjki Resort (Whitby), The Recreation Outdoor Club (au sud du lac Simcoe), Snow Valley Resort (Barrie) et, un peu plus loin, Horseshoe Valley Resort, Mount St. Louis Moonstone et Blue Mountain.

Les centres de ski sont généralement ouverts pour la semaine de relâche, soit jusqu’à la deuxième quinzaine de mars. Il reste donc amplement de temps pour en profiter.

hiver, ski Earl Bales
Des planchistes se préparent à dévaler la piste de Earl Bales.

Patin, toboggan et marche

La Ville offre de nombreuses installations récréatives pour profiter de l’hiver. Elle aménage des sentiers de neige dans les cinq parcours de golf qu’elle gère, et même des parcours de disc golf accessibles l’hiver.

Toronto compte plus de 50 patinoires extérieures entretenues par la Ville, en plus des patinoires communautaires, et un camion circule pour le prêt de patins et de casques. À la Place Nathan Phillips, la location est offerte en tout temps.

De plus, la Ville recense 31 pistes de toboggan autorisées, du parc Charlottetown de Scarborough au parc Centennial d’Etobicoke, en passant par le Corktown Common du centre-ville et le parc Glendora de North York. La population en improvise aussi dans les parcs.

Ces pistes, les patinoires, les parcours et les sentiers sont marqués sur le site Web de la Ville, sous l’onglet «Parks and Recreation».

Quelques grands parcs

Malgré le froid de l’hiver qui s’est installé, Toronto regagne de précieuses minutes d’ensoleillement tous les jours – et la lumière de la neige contribue à la luminosité. Profitez-en, pour le plaisir. Votre santé physique et mentale y gagnera aussi.

Et si vous préférez la simplicité de la marche, empruntez la TTC jusqu’à un des grands parcs de la ville: High Park (station High Park), le parc Tommy Thompson (station Donlands) ou encore les îles de Toronto (station Union et traversier).

Auteurs

  Andréanne Joly

    À titre de journaliste et de rédactrice, Andréanne Joly couvre les communautés francophones de l'Ontario et du Canada depuis 25 ans. Elle collabore notamment avec Francopresse, Le Voyageur de Sudbury et L'Express de Toronto. Elle travaille principalement à des dossiers liés à l'histoire, à la culture et au tourisme.

    View all posts
  l-express.ca – IJL

    l-express.ca est le média franco de Toronto et du Centre-Sud de l'Ontario. L'Initiative de journalisme local (IJL) est un programme financé par le gouvernement du Canada.

    View all posts

