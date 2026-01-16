Profiter de l’hiver: une question de santé

Si le «Blue Monday» est un concept marketing, la déprime provoquée par les journées hivernales plus courtes et la dépression saisonnière sont néanmoins bien réelles. Heureusement, les possibilités de sortir et de profiter de la lumière du jour abondent, sur le territoire torontois. On peut même défier l’hiver sur une pente de ski.

Pour lutter contre les blues de l’hiver, le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et la Société canadienne de psychologie (SCP) conseillent notamment de sortir prendre l’air tôt dans la journée, même 10 minutes.

La Ville de Toronto recense plus de 1500 parcs et espaces verts, qui représentent plus de 13% du territoire municipal. Elle se classe 11e ville au monde pour le nombre d’espaces verts et 31e pour la couverture offerte par ses espaces nature.

La population torontoise a ainsi accès à un nombre enviable d’aires récréatives extérieures pour sortir un peu, même par temps froid. En profitez-vous?

Le patin et le toboggan d’abord, le ski ensuite

Selon une analyse de Statistique Canada, 10% de la population canadienne pratique le patinage, ce qui en fait l’activité hivernale la plus populaire. Suivent la glissade ou le toboggan (7%), le ski de fond et la raquette (6%) et le ski, la planche à neige et le télémark (5%).