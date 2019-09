Production de cannabis: un programme à La Cité dès l’automne 2020

Après le Collège Boréal de Sudbury, qui offre depuis un an des formations en ligne sur la production et le commerce du cannabis, voici que le Collège La Cité offrira, à compter de septembre 2020, un nouveau programme de deux ans, à son campus d’Ottawa, sur la production de cannabis.

La Cité a obtenu l’approbation du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario à cet effet et pourra accueillir de 15 à 20 étudiants dès sa première année.

Main-d’oeuvre recherchée

«L’ouverture du marché du cannabis, à la suite de la légalisation en octobre 2018, et la demande croissante pour des produits médicinaux offrent des vastes possibilités d’emploi dans le domaine de la production», a déclaré la PDG Lise Bourgeois.

«L’industrie connaissant des besoins grandissants de main-d’œuvre hautement qualifiée et spécialisée, nos étudiants seront très bien préparés pour répondre à la demande.»

Le programme Techniques agricoles – production de cannabis sera offert dans les installations de l’Institut de formation et de recherche agroalimentaire de La Cité, en collaboration avec des joueurs-clés de l’industrie.