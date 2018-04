Des formations en ligne sur le cannabis à Boréal

L'Express

En anticipation de la légalisation de la vente et de la consommation de cannabis au Canada à partir de l’été, le service de Formation sur mesure du Collège Boréal offrira des formations en ligne sur plusieurs aspects de sa production et son commerce, en français et en anglais.

Une série de trois cours porteront sur la production, la vente et le marketing et le financement d’une entreprise de cannabis. Chaque cours est d’une durée de huit semaines.

«L’industrie du cannabis est en pleine émergence au Canada», explique Brian Vaillancourt, vice-président du Développement des affaires. «Les gens ont besoin de renseignements pour les aider à comprendre ce marché afin de pouvoir saisir les opportunités d’investissement et d’emploi et participer de façon prudente et informée à ce marché hautement spécialisé et réglementé.»

Production, vente et utilisation

Parmi les sujets abordés, on retrouve, entre autres: la réglementation entourant la production et la vente de cannabis; la production commerciale de cannabis, y compris la santé et la sécurité et les particularités de la production dans le Nord; les utilisations médicales du cannabis; comment évaluer les besoins du marché et mettre en valeur ses produits; les modèles d’affaires d’une variété d’entreprises reliées au domaine; et comment préparer un plan d’affaires pour sa propre entreprise dans le domaine du cannabis.

Les étudiants peuvent choisir toute combinaison de formations et les suivre dans n’importe quel ordre, selon leur niveau d’intérêt et leurs besoins. Et comme les formations sont offertes en ligne, on peut les suivre de partout au Canada. Pour s’inscrire, il suffit de visiter le continue.collegeboreal.ca ou d’appeler au 705-560-6673, poste 2808.

Industrie en croissance

Le Collège anticipe ajouter des formations dans le domaine de la vente au détail dans le futur, ainsi qu’un programme de plus longue durée portant sur les techniques de production du cannabis.

Julie Nadeau, directrice de la Formation sur mesure, fait valoir que «l’industrie du cannabis est à la recherche de professionnels qualifiés pour satisfaire à la demande à la suite de la nouvelle législation. Ces formations fourniront des connaissances spécialisées aux participantes et participants, leur permettant ainsi de répondre aux besoins non satisfaits de la main-d’oeuvre de cette industrie en croissance.»

Basé à Sudbury, le Collège Boréal offre un service à guichet unique dans 7 campus – dont celui du 3e étage du 1 rue Yonge à Toronto – et 38 centres d’accès répartis dans 27 communautés. Plus de 70 ententes d’articulation ont été établies entre le Collège Boréal et d’autres établissements de formation postsecondaire francophones et anglophones.