Comment négocier deux identités à priori inconciliables: celle de prêtre et celle d’homosexuel? Voilà ce que nous révèle Loïc Bizeul dans Être prêtre et gai. Sociologie des parcours de prêtres catholiques homosexuels au Québec.

L’auteur-chercheur a interviewé à deux ou trois reprises 17 hommes, dont 9 encore prêtres, 6 ayant quitté le sacerdoce et 2 anciens séminaristes. Parmi les 17 répondants, 2 sont nés hors Québec, en milieu franco-canadien.

Français d’origine et non-catholique, Loïc Bizeul juge nécessaire de souligne d’abord comment une politique de recrutement intensive au début des années 1930 a conduit à une augmentation notable des vocations au Québec.

Chute de la pratique religieuse

Cette croissance atteint son apogée au début des années 1960 avec 47 428 membres (5 510 prêtres séculiers, 9 500 religieux, 32 418 religieuses).

L’auteur décrit ensuite la transition des années 1960 comme le passage d’une société cléricalisée à une société laïcisée.